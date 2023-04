Unieke vondst: archeologen stuiten plots op Romeins hectometerpaaltje (maar die ligt wel in 60 stukjes)

Een Romeinse mijlpaal en een Romeins naambordje, dat vind je niet iedere dag. Bij opgravingen in Hazerswoude stuitten archeologen op deze, ook internationaal gezien, belangrijke vondsten. ,,Het is de eerste mijlpaal die in deze regio is gevonden, maar nu begint de puzzel pas.”