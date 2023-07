Val van fiets was voor Jos (1946-2022) het begin van het einde: ‘Hij is op die dag uit het leven gefietst’

Van wieg tot graf In nacht vóór ze overleed vertelde Els (1944-2023) trots dat haar zoons het horecabe­drijf in zijn gegaan

De vier horecazoons van Els Dufais-Vergeer uit Boskoop hebben het na al die jaren nog altijd goed in hun oren geknoopt. ,,Van jongs af aan kregen we van mijn moeder mee dat je in je werk nooit met lege handen mocht lopen”, zegt Martijn (43), de jongste van het viertal.