Van het Schepenpad naar de Padeschekade: Boskoop en Zwammerdam hebben nieuwe straatnamen

Studentenvereniging

Ook Boskoop is nieuwe straatnamen rijker. Aan de Goudse Rijweg komt nieuwbouw, gedeeltelijk op de voormalige locatie van de Rijkslandbouwschool. Om die reden is gezocht naar twee straatnamen die een relatie hebben met die school. De Historische Vereniging Boskoop heeft meegedacht en kwam met de suggestie Arborihof.

Arboricultura (het in cultuur brengen van bomen) is de naam van de studentenvereniging van de voormalige Rijkslandbouwschool. De bijnaam Gaît hebben de leden van Arboricultura aan de Boskopers te danken. Toen de school daar nog huisde, moesten de leerlingen veel planten en struiken aan hun tak herkennen. Deze planten werden vaak gesnoeid en uit tuinen gehaald om deze beter te kunnen bestuderen. De Boskopers zagen dit verschijnsel vaak en zagen de gelijkenis met een geit (in het Boskoops ‘Gaît’). Deze naam werd in de loop der jaren als erenaam verheven, schrijft de gemeente Alphen in een uitleg over de nieuwe namen.