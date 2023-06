Vandaag lekker weer in Alphen aan den Rijn

‘Wachtlijst jeugdzorg in Alphen minder lang dan gesteld’

Tot onze grote spijt zagen we in het interview met de wethouder over de jeugdhulp in Alphen (artikel 11 mei) in deze krant uitspraken staan die feitelijk onjuist zijn. Het gaat met name over de wachttijd voor nieuwe cliënten en de hoeveelheid mensen die op de wachtlijst staan.