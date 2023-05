Vanochtend bewolkt weer in Alphen aan den Rijn

Omgebrach­te Mimoun wist volgens Latifa T. van haar affaire: ‘Zakaria hield mij in zijn greep, ik moest hem vergifti­gen’

Haar minnaar Zakaria C. (25) wilde haar echtgenoot Mimoun Bergoual (66) vanwege jaloezie uit de weg ruimen. Dat zegt moordverdachte Latifa T. (40) in de Haagse rechtbank over de dood van haar man.