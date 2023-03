Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in regio Alphen, 100 liter vloeistof gelekt

Tientallen knotwilgen gekapt door Natuurmonu­men­ten, buurt woedend: ‘Rare actie’

Tientallen knotwilgen in natuurgebied De Groene Jonker in Zevenhoven zijn gekapt door Natuurmonumenten. Tot verdriet van vrijwilligers en omwonenden. ,,Het is weloverwogen gebeurd’’, verdedigt boswachter Jurriaan van Leeuwen de kap.