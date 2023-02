Vermiste kat Pip duikt bijna 100 kilometer verderop ineens op: beestje overleefde op egelvoer

Vliegende start helpt Argon, elf goals bij EMM’21 en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Wie zaterdag maar een minuutje te laat arriveerde bij Argon, miste al de helft van de productie van die middag. Spektakel was er ook in Roelofarendsveen, waar tweedeklassers EMM’21 en RCL samen elf keer trefzeker waren. In dezelfde afdeling was FC Oudewater-DONK een topper met alle daarbij behorende ingrediënten. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

5 februari