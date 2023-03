Vier bouwplaatsen in Groene Hart per direct gesloten wegens gevaarlijke werksituaties

OM: Onderzoek naar omstreden corona kritisch gezin draait om enkele tonnen

De 58-jarige Alphenaar die op dinsdag 7 maart in alle vroegte door een arrestatieteam van zijn bed werd gelicht, is voorlopig op vrije voeten. De man wordt verdacht van verduistering, oplichting en witwassen omdat hij geld, bedoeld voor zijn stichting, in eigen zak zou hebben gestoken.