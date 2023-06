Viertal trok stekker uit Knöss, geldschieters zijn bijna twee ton kwijt: ‘Stel ze schadeloos, al is het maar voor de helft’

met video Politie omsingelt huis van bekende vlogger Don wegens ‘woning­over­val’

De bekende YouTuber Don de Jong keek dinsdag raar op toen hij nietsvermoedend in zijn onderbroek een vlog aan het monteren was, en zag dat hij meerdere dringende telefoontjes en berichtjes van de politie had gemist. ‘En toen brak de pleuris uit.’