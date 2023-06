Voetballen op kurk en mais? Dat gebeurt straks ‘overal’ in Alphen

Dirk (64) fietst 825 kilometer in 10 dagen: ‘Wil bewijzen dat ik nog niet oud ben’

Dirk van Kampen (64) is op de fiets gestapt richting Basel, een tocht van 825 kilometer in tien dagen. Hij doet dat, zegt hij zelf, om te bewijzen dat hij nog niet oud is. En om te zorgen dat de vrijwilligers van de Voedselbank in Alphen deze zomer niet stikken van de hitte als ze pakketten uitdelen.