Vogelparadijs in problemen, aantal weidevogels slinkt: ‘We begrijpen niet wat er aan de hand is’

KLIMAAT Craig vloog als Co­ca-Co­la-baas hele wereld over, nu loopt hij 4000 km voor klimaat: ‘Niet planeet maar mensheid redden’

Craig Cohon (59) vloog als directeur van grote multinationals 35 jaar lang de wereld over. Nu hij gepensioneerd is, probeert hij zijn aandeel in de klimaatcrisis ongedaan te maken. Hij doneerde al 1 miljoen euro aan projecten die CO2 uit de lucht halen. Ook loopt hij in zes maanden tijd van Londen naar Istanbul.

6 februari