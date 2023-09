Volkszanger Marco de Hollander dolblij, hij zingt nieuw record bij elkaar: 1218 mensen in de polonaise

Het Weer Stralend zonnig weer in Alphen aan den Rijn vandaag

Het wordt vandaag zonnig en droog in Alphen aan den Rijn, met in de ochtend kans op mist. 's Middags stijgt de temperatuur tot 29 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 23 graden.