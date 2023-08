Vooraf aandacht voor brandveiligheid in plaats van wachten op controle: Teun gaat in gesprek met studenten

Weerstand tegen potgrond met turf neemt toe wegens broeikas­gas, zijn er geen alternatie­ven?

Turf steken mag iets uit het verleden lijken, het materiaal wordt in Nederland nog altijd op grote schaal gebruikt in potgrond. Maar de discussie daarover neemt toe, omdat er broeikasgassen vrijkomen bij het afgraven. Toch heeft Alphen daar onlangs nog groen licht voor afgegeven. Is turf in potgrond nog wel van deze tijd en zijn er alternatieven?