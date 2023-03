Vrijwilligers van Kledingbank staan klaar voor 1600 klanten in winkelcentrum Aarhof

Voer blauwe zone in centrumge­bied van Waddinx­veen in om langpar­keer­ders te weren, luidt advies

Blauwe zones met een parkeerschijf om langparkeerders te weren is in het centrum van Waddinxveen aan te bevelen. Betaald parkeren en parkeren met een vergunning kunnen in de straten van het Gouwedorp achterwege blijven.