VVD trekt aan de bel over onveiligheid, maar NS zegt: ‘Reizigers geven spoor Alphen-Gouda een dikke 8'

Het aantal reizigers in de treinen tussen Alphen en Gouda is met 90 procent bijna op het niveau van voor de coronacrisis . Dus is er geen enkele reden om te denken dat mensen deze trein mijden, omdat zij zich onveilig zouden voelen.

Zo reageert vervoerder NS op de schriftelijke vragen die de VVD in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft gesteld over de veiligheid op dit spoortraject. Volgens de VVD zou ‘schoolgaande jeugd’ regelmatig voor overlast zorgen in de treinen die tussen Alphen en Gouda pendelen en daarom zouden (sommige) reizigers niet meer willen of durven instappen.

Klantenbarometer

De NS is verbaasd over de actie van de VVD. Een woordvoerder verwijst naar meerdere recente onderzoeken waarin de lijn Alphen-Gouda juist goed scoort. Zo zou uit de deze week verschenen klantenbarometer openbaar vervoer van het ministerie van verkeer blijken dat reizigers de veiligheid in de trein met een dikke 8 waarderen. Verder verwijst NS naar onderzoek dat dit bedrijf en ProRail (gaat over het spoornet) deden naar hoe mensen stations beleven. Daaruit blijkt dat alle stations op de lijn Alphen-Gouda het rapportcijfer 7 of hoger krijgen.

Volgens NS is het aantal veiligheidsincidenten op het spoor Alphen-Gouda laag en de laatste tijd niet gestegen, maar de vervoerder wil de concrete cijfers niet delen.

Er reizen geen conducteurs mee op de treinen tussen Alphen en Gouda (R-Net), maar volgens NS wordt wel regelmatig personeel ingezet dat moet waken over de veiligheid van reizigers en dat controleert op zwartrijders. Dit gebeurt vooral in de spits. De politie houdt ook een oogje in het zeil en springt bij als er incidenten zijn, aldus NS.

De VVD zegt zich bij het maken van de vragen te hebben gebaseerd op informatie van reizigers die de partij heeft gesproken.

