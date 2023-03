Waar een minderjarige door de vloer zakte, zijn nu vandalen actief: ‘Het is gevaarlijk terrein’

De voormalige dakpannenfabriek aan de Rijndijk staat al jaren te verpauperen. Het blijft volgens de politie een populaire plek bij jongeren die er niks te zoeken hebben. Zij omzeilen de afzettingen. Blanken denkt dat ze over de hekken heen gaan.

Gevaarlijk

Het terrein is gevaarlijk, waarschuwt de politie. Eerder zakte een minderjarige door een vloer, viel omlaag en moest per ambulance naar het ziekenhuis. Regelmatig worden ook zaken vernield. ,,Wij treden op waar we kunnen”, meldt de politie.