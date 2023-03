Waar kun je stemmen in gemeente Alphen aan den Rijn? Hier vind je alle stembureaus!

OVER DE GRENS In de winter leeft Tosca voor haar sport uit de koffer: ‘Eigenlijk kom ik overal wel graag’

Tosca de Wit woont weliswaar in Waddinxveen, maar verblijft gedurende de wintermaanden grotendeels in het buitenland. Simpelweg omdat haar sport daar nu eenmaal makkelijker is te beoefenen. Al van kleins af aan doet zij namelijk aan langlaufen.