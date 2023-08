Wanneer verdwijnen die grote stadsbussen nu eens uit het Alphense centrum, wil raadslid weten

met video Ed en Arwin zijn de nieuwe Geer & Goor met hun kluspro­gram­ma: ‘Heb weinig diploma’s, maar wel twee handen’

Dit zijn ze dan, de twee klussers uit het Groene Hart die de komische hoofdpersonen zijn in het nieuwe tv-programma Klusklauwen: Ed en Arwin. Hebben we hier te maken met de nieuwe Geer & Goor? ,,We zijn gek, eigenwijs en handig.”