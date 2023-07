Wéér tegenvaller voor Alphen: woningbouw Zwammerdam moet van rechter worden uitgesteld

EVA Susan (26) stapt het bestuur in van het LTO: ‘Het is belangrijk dat jonge boeren meepraten over hun toekomst’

Vanaf september gaat Susan Dijkshoorn (26) aan de slag als jongerenadviseur in het algemeen bestuur van belangenorganisatie LTO. Hoewel boeren al een aantal jaren vol in de belangstelling staan door thema’s als stikstofuitstoot, zijn het meestal ouderen die aan het woord komen. ,,Het is belangrijk dat jonge boeren meepraten over hun eigen toekomst.”