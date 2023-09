Welk restaurant in het Groene Hart scoort het hoogst in de Gouden Pollepel? Bekijk hier de tussenstand

column Geen puf voor ouderge­sprek­ken 's avonds en aan einde van latijn vóór zomervakan­tie: rare jongens, die docenten

De ouderavond van mijn zoon bijgewoond. Duurde slechts een uurtje, maar ik vond het een lange zit. Dit heeft overigens niks met de scholengemeenschap in Woerden of de tijdgeest te maken. Mijn dochter, inmiddels meerderjarig, zat in Alphen op school en ook toen moest ik vaak zuchten.