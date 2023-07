Weylyn (13) doet vrijwilligerswerk met mensen die vier keer zo oud zijn: ‘Ze behandelen me als gelijke’

Verse groenten van een boer uit de streek ‘recht­streex’ in je boodschap­pen­tas: binnenkort ook in Utrecht

Blauwaderkaas uit Kamerik direct in je boodschappentas? Maarten Bouten (40) maakt het binnenkort mogelijk met Rechtstreex. In september opent hij de eerste afhaalpunten in de provincie Utrecht waar consumenten verse producten kunnen kopen die rechtstreeks afkomstig zijn van boeren in de regio.