Willen we wethouders met kwaliteit? Dan is wachtgeld een noodzakelijk kwaad

Nieuwe brug na drie jaar nog steeds niet open: rijbaan loopt over parkeervak­ken én lantaarn­paal

Met z'n knalrode gravellaag oogt de brug gloednieuw. En dat is ‘ie ook, want hij is nog nooit gebruikt. Toch ligt de fietsbrug in de Boskoopse nieuwbouwwijk Waterrijk er al zeker drie jaar. Maar er gloort hoop voor fietsers die er gebruik van willen maken.

11 januari