Windmolens bij N11 zijn veilig en hoeven dus niet weg, zegt Alphen

VOETBAL TOTAAL Afgang Sportlust’46, ARC en Jodan Boys worstelen en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Zo hoopvol als Sportlust’46 vooraf, zo teleurgesteld dropen de Woerdenaren zaterdag af. Trainer Jochem Twisker sprak harde worden over de nederlaag van zijn ploeg bij GVVV. In Alphen viel vooral de kou op tijdens de streekderby tussen ARC en Jodan Boys. Qua spelniveau viel de streekderby namelijk tegen. Lees hier alles over de afgelopen inhaalronde in het amateurvoetbal.