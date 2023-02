Zeeman valt in de prijzen: ‘We durven het zelfs sexy te noemen’

Gevluchte Abdul woonde met kinderen maanden in hotel, nu hebben ze eigen huis: ‘Voelen ons hier veilig’

Van een huis met tuin met tweehonderd fruitbomen vol appels, peren en perziken naar een bovenwoning in Gouda zonder buiten. Toch is het enige dat telt voor de Afghaanse Abdul Rashidi (49) en zijn gezin dat ze in de bovenwoning wél veilig zijn en ‘s nachts weer rustig kunnen slapen.