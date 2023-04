Zeer pikante keuze valt goed in de smaak, maar de bediening laat steekjes vallen

Gouden Pollepel De menukaart van dit restaurant is zeer omvangrijk, maar we hebben nog wel een tip voor de kok

In een levendige sfeer kijken we uit op een bandencentrale. De timing bij het uitserveren van de voorgerechten kan beter. Bij een toetje hebben we een tip voor de kok. Toevallig stuiten we bij vertrek op een obesitaskliniek.