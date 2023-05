Zelfs de grootste asfalthater zal het nut en de noodzaak van de rijksweg N11 niet ontkennen

expositie Hoe Casper in baggerhoop een ‘spatgave’ zeldzame ridderhand­schoen vond van de Slag bij Alphen (1426)

Wat hebben ridders die zeshonderd jaar terug vochten namens of tegen Jacoba van Beieren te maken met de metaaldetector van Schoonhovenaar Casper de Bruin? ,,Toen we dit zagen, wist ik: dit is vet!’’