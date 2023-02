Zeven panden in Alphen in een jaar tijd gesloten na vondst van drugs of wapens

Evita denkt eerst dat ze wint, maar blijft lachen als ze toch tweede is: ‘Weekendje weg kost me nu de zege’

De strijd om de eindzege in de Zuid-Holland Midden Crosscompetitie bij de vrouwen was tijdens de Aarcross, de laatste van in totaal vijf veldlopen, een nek-aan-nek-race. Evita Hoogeveen won de Aarcross voor concurrente Daphne Lamboo en dacht daarmee de eindzege veroverd te hebben.