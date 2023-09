ARC in de snikhete zon onderuit tegen Purmer­steijn: ‘De wedstrijd had eigenlijk in 0-8 moeten eindigen’

De wedstrijd tegen Purmersteijn was voor ARC een ijskoud bad op een snikhete dag. De Alphense club met titelaspiraties kwam na een 0-3 achterstand nog terug naar een totaal vertekende 2-4, maar, zo zei de gedesillusioneerde coach Mark Evers: ,,De wedstrijd had eigenlijk in 0-8 moeten eindigen.”