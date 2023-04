Zwemmers met beperking hebben eigen baan tijdens Alphense vierdaagse

Eíndelijk weer een verre reis maken? Wees op tijd met je reisvacci­na­tie: spreekuren GGD zitten bomvol

Verre reizen zijn dit jaar meer in trek dan ooit. Nadat veel landen in vooral Azië lang op slot zaten wegens corona, pakken mensen nú hun kans. En dat is goed te merken bij de vaccinatielocaties voor reizigers. Wie zijn reisprik wil halen, moet dringen voor een plekje.