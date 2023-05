Zwemvijver Zegerplas niet veilig bevonden vanwege blauwalg

Onderzoek heropend naar oud-pi­loot Ingmar S., die wéér verdacht wordt van verkrach­ting

De rechtbank Noord-Holland heeft de strafzaak heropend tegen voormalig Nieuwkoper Ingmar S. Er moet meer duidelijkheid komen over de geestesgesteldheid van de oud-piloot, meent de rechtbank. Hiervoor moet hij worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht.