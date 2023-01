Donatieactie geslaagd: geld voor Chaamse kerkklok bijeen

Met video Flinke schuur­brand in Zundert, tientallen brandweer­lie­den uren aan het nablussen

ZUNDERT - In een schuur aan de Rucphenseweg in Zundert woedde maandagavond een flinke brand. Daarbij sloegen de vlammen uit het dak. Rond 21.30 uur was het vuur onder controle. De brandweer was nog uren bezig met nablussen.

0:17