Een taakstraf geen echte straf? ‘Ik had vandaag ook geld kunnen verdienen, hè’

Stapt de buurt naar de Raad van State? Tel dan maar twee jaar bij de wachttijd op: ‘Soms heel frustre­rend’

OSS/HILVARENBEEK/VUGHT/WAALWIJK - Het crematorium, het windpark of de nieuwbouwwijk. Gemeenten moeten na een gang naar de Raad van State steeds langer wachten op soms cruciale voorzieningen. Een oplossing voor dat complexe probleem is niet meteen voorhanden. ,,Want de rechtspraak is geen koehandel.”

15 januari