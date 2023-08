De Kwestie ‘Maak inzamelpun­ten plastic flesjes in de wijken met opbrengst voor buurtvere­ni­ging’

Verhoog het statiegeld op plastic flesjes en zorg voor meer inzamelpunten. Dat vinden lezers die reageren op De Kwestie. ,,Maak een inzamelpunt per wijk met opbrengst voor de buurtvereniging of een goed doel", vindt een lezer. Kopers mogen ook wel meer hun best doen, menen anderen.