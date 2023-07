Breda in Concert is feest der herkenning: 'Breda is een volkse stad, dat merk je als je op het podium staat’

BREDA - ,,Het was de bedoeling om het levenslied nieuw leven in te blazen. Veel jonge artiesten op het podium, naast grote namen.” Fast forward naar 2023, negen edities later en Breda in Concert viert de tiende uitvoering voor 6000 enthousiaste toeschouwers op een bijna vol Chasséveld.