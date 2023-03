Gesta denkt winnende te maken, maar scheids had al gefloten voor overtreding en rode kaart voor Chaam

Tilburgse Julia van Dijk duikelt in WK-finale letterlijk naar laatste plaats

Na het halen van de finale op het WK kunstrijden voor junioren, wilde Julia van Dijk nog maar één ding: ,,Genieten.” Het kwam er niet van. Maar liefst vijf sprongen gingen in de afsluitende lange kür min of meer de mist in. Het resultaat was dat de Tilburgse tiener terugviel naar de 24ste plaats (van de 24 finalisten).