Historisch stickerboek van Heemkundekring Amalia van Solms gigantisch succes: “Wie lid wordt, krijgt 25 stickers cadeau”

Leerlingen De Wildschut willen geen saai en onveilig school­plein meer: ‘We doen dit voor onze broertjes en zusjes’

GILZE - In mei 2021 werd het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Wildschut in Gilze geopend. Het schoolplein zou niet veel later aangepakt worden. Maar dat gebeurde niet, tot onvrede van de leerlingen. Ze schreven een brief aan de wethouder en hopen op snelle aanpassingen.

11 januari