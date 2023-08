Mannen van Naam spelen in de Bavelse molen hun show De Duivelsbrug

Al 100 jaar is de familie Maassen stadsbei­aar­dier in Breda: ‘Muziek houdt de Toren levend’

BREDA - Paul is de vierde generatie Maassen die de beiaard in de Grote Toren bespeelt. Honderd jaar geleden mocht de vader van zijn opa als eerste van de familie het instrument bespelen. Toen bijzonder, maar hoe zit er nog wel toekomst in de beiaard? ,,De tijden zijn veranderd.”