Minder sociale controle zorgt voor criminaliteit in buitengebied: ‘We willen bewoners en bedrijven helpen weerbaarder te worden’

Wekelijks duizenden plastic bolletjes in de Mark door ‘slordige chemische bedrijven’

BREDA - De vondst van grote hoeveelheden plastic korrels in 2022 en 2023 in de rivier de Mark is ‘zeer waarschijnlijk’ het gevolg van de slordige omgang met de korrels tijdens het productieproces in een chemisch bedrijf, zo stelt Waterschap Brabantse Delta.