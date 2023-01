Run op fruitbomen in Gilze: ‘Actie van ABG-gemeenten voor herhaling vatbaar’

Van vluchte­ling uit Syrië naar uitbater van de Wereldkeu­ken bij Curio in Breda

BREDA - Abir Alkhaled was docent Arabisch en godsdienst in Syrië tot ze in 2016 vluchtte. Nu leidt ze de Wereldkantine van Curio-vestiging de rotonde in Breda. ,,Ik heb altijd mijn kansen gegrepen, en dat wil ik blijven doen.”

11:27