‘Naar Texas en terug’: Jeroen de Leijer vertelt over zijn zoon en zijn stripboek

VUGHT - De Tilburgse striptekenaar Jeroen de Leijer, bekend van zijn creatie Eefje Wentelteefje, reisde samen met zijn zoon Boris naar Texas. Hij maakte er een stripboek van -'Naar Texas en terug'- en zal daar op 13 september over vertellen in de bibliotheek in Vught, gevestigd in de voormalige Petruskerk.