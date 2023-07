Tom Vermeer soleert naar zege in Acht van Chaam: ‘Zo'n dag als vandaag heb je maar af en toe’

Man met mes stormt op agent af in Tilburg, politie trekt vuurwapen

TILBURG - De politie in Tilburg heeft maandagavond een vuurwapen gericht op een man. Hij had volgens de politiewoordvoering ‘een groot mes’ in zijn handen en stormde daarmee op een agent af. De man gaf zich over toen het vuurwapen zag, er is niet geschoten.