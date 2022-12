Werkt het gemeentebestuur straks vanuit Alphen of Chaam? ‘Mogelijkheden niet goed onderzocht’

ALPHEN/CHAAM - De gemeenteraad van Alphen-Chaam is niet tevreden over het onderzoek naar een nieuwe bestuurszetel voor de gemeente. Hoewel de tijd doortikt, krijgt wethouder Wilmsen extra huiswerk: ,,Dit is een gemiste kans.”

,,Het is wel heel erg geschreven naar: in Alphen staat een gemeentehuis en daar gaan we ook de bestuurszetel vestigen. Alle aannames die genomen zijn, waren onvoldoende onderbouwd. Al met al zijn het aannames, en is onvoldoende belicht wat nu de mogelijkheden waren binnen Chaam.” Deze korte bijdrage van Marie-Louise Aarts, het enige D66-raadslid, vatte de stemming in de gemeenteraad wel samen. De raad is verre van overtuigd dat het advies van het college om de bestuurszetel naar Alphen te verplaatsen het juiste is.

Wat is centraal?

Wat is centraal voor de gemeente Alphen/Chaam? Is dat centraal op haar eigen grondgebied? Of is dat centraal ten opzichte van haar samenwerkingspartners Baarle-Nassau en Gilze en Rijen? Het is een van de vragen die ligt onder de keuze voor de bestuurszetel van de gemeente Alphen-Chaam.

Alphen-Chaam is een gemeente van twee min of meer even grote kernen, die van oudsher op twee andere grote steden gericht zijn. Bij haar ontstaan in 1997 werd er een flink robbertje gevochten over in welke plek de ambtenaren moesten gaan werken. Het werd Alphen.

Energielabel F

Nu ligt noodgedwongen de bestuurszetel - de plek waar het college van B en W werkt, de gemeenteraad vergadert en de dienstverlening plaatsvindt - op tafel. Alle kantoren van de overheid moeten per 1 januari namelijk minimaal energielabel C hebben, en de huidige bestuurszetel heeft het label F. Eerder liet het college al uitrekenen dat een verbouwing van het huidige pand te duur zou zijn.

Richard van den Berg, VVD

Het college liet negen opties doorrekenen waarvan nu vier scenario’s zijn overgebleven: renovatie of sloop en nieuwbouw van cultureel centrum Taxandria in Chaam, een plek bij het nog te te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) in Chaam en sloop en nieuwbouw op de plek van het huidige gemeentehuis in Alphen.

Die zogenoemde scenariostudie kon op veel kritiek rekenen. Hanneke Willemstein van GBSV, een partij met Chaamse wortels, sprak over ‘een gemiste kans’ dat een gebouw op de plek van Taxandria onvoldoende in kaart was gebracht. Een motie van GBSV die opriep tot een nadere onderbouwing van een aantal aannames uit het rapport kon op raadsbrede steun rekenen.

Haast

Daar is wel haast bij geboden: de rijksoverheid heeft gemeentes twee jaar respijt gegeven als er zicht is op sloop, maar in 2026 moet de bestuurszetel van Alphen-Chaam een nieuwe locatie hebben gevonden. Dat was volgens wethouder Wilmsen een stevige stok achter de deur, maar daar is de raad niet van overtuigd.

VVD-raadslid Richard van den Berg vond ‘de tijdsfactor’ veel te zwaar meewegen in het onderzoek. ,,Het gaat om gemeenschapsgeld. En dan doen we het liever goed, en soms iets trager. Dat zijn inwoners wel gewend van gemeenten.”

Wat het huiswerk va wethouder Wilmsen wordt is nog niet duidelijk. Hoewel er een motie over een verdere onderbouwing van de aannames werd aangenomen, wordt er binnenkort verder gepraat over wat de raad precies verduidelijkt wil zien.