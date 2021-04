Coronavirus LIVE | 7682 nieuwe coronage­val­len, aantal patiënten in ziekenhui­zen gestegen

15:56 De oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan het kabinet om de terrassen weer te openen, krijgt bijval van ambtsgenoten in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook het Veiligheidsberaad is voorstander van ‘stapje voor stapje versoepelen’. Mits dat veilig kan. In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen overleden ten gevolge van zeldzame bloedstolsels na te zijn ingeënt met het vaccin van farmaceut AstraZeneca. Of het vaccin mogelijk de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.