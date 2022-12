16-jarige automobilist die maaltijdbezorger schepte was aan het joyriden

Veel meer mensen kruipen onder invloed achter het stuur in Groene Hart: hier zijn de meeste boetes uitgedeeld

Het aantal mensen dat in het Groene Hart is betrapt op rijden onder invloed is flink gestegen. In de eerste tien maanden van dit jaar waren het er 1117. Dat is beduidend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen waren het er 762.

