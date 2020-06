16-jarige koeienmelker Floris uit Bodegraven slaagt met vier tienen en tien negens voor gymnasium

Hij is trots op zijn gymnasiumdiploma met vier tienen en tien negens, maar tegelijkertijd ook nuchter en bescheiden: ,,Ik heb een mooi diploma gehaald, nu moet ik echt aan de slag: de dubbele bachelor technische natuur- en wiskunde op de TU in Delft.”



Floris begon zijn middelbare schooltijd op het Coornhert gymnasium in Gouda. ,,Al na een paar weken brugklas dacht ik: ‘is dit het nou?’ Ik verveelde me.” De school probeerde Floris te laten versnellen. Al in de tweede volgde hij economie met vierdeklassers en filosofie met zesdeklassers, maar de verveling bleef. ,,Op school vertelden ze dat Floris altijd zeven stappen vooruit was. Terwijl ze nog werkten aan een plan om versnellen, was hij al klaar”, vertelt zijn moeder Nelleke.



Dat tempo zat er overigens al op jonge leeftijd in: ,,Floris kon met zes maanden al praten en maakte met 2,5 puzzels van 250 stukjes. Hij was onze eerste, we dachten dat hij gewoon lekker bijdehand was. Toen hij in groep 3 zelf het dagboek van Anne Frank had gelezen en daar een spreekbeurt over wilde geven, hadden we door dat hij echt voor liep.”