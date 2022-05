200.000 bomen erbij in Bodegraven-Reeuwijk? Als het aan deze partij ligt, gaat dat gebeuren

Van het Reeuwijkse Hout een soort Bentwoud maken, dat is een van de dromen van Jaap de Vries. Hij is voorzitter van de ‘meet-up bomen planten’ van Mijnklimaatpartij en zet zich samen met anderen in om het aantal bomen in Bodegraven-Reeuwijk fors te vergroten.



Mijnklimaatpartij, die zelf geen zetel heeft behaald in de gemeenteraad, roept daarom de andere partijen op om 73 hectare grond te bestemmen voor bomen. ,,Met 73 hectare oftewel 200.000 bomen voldoet Bodegraven-Reeuwijk aan de ambities van het Rijk. In eerste instantie hebben we als plek de Reeuwijkse Hout (tussen de Surfplas en de A12), het Limespark en het Bodegraafse Bos in gedachten.”

Kinderbossen

De Vries legt uit dat bomen de opwarming van de aarde tegengaan, een reinigende werking hebben en de uitstoot van CO 2 compenseren. ,,Vandaar ons plan om bij de A12 dit bos aan te leggen. Bovendien verdwijnt daarmee de rijksweg uit het zicht.” Volgens De Vries kunnen de bossen ook uitgebreid worden met speeltoestellen en kinderbossen.

Over hoe al die bomen betaald moet worden, heeft Mijnklimaatpartij ook nagedacht. Dat kan via organisaties als Land van Ons, Tree for All of Staatsbosbeheer, een nieuwe op te richten coöperatie en/of via beleggers of financiers, zoals Triodos, Aardpeer of ASR of door aan te sluiten bij de actie ‘meerbomen.nu’ van Urgenda.

Klimaatboom

Ook op andere manieren hoopt Mijnklimaatpartij het aantal bomen fors te vergroten. Zo krijgt iedere school een klimaatboom om op of bij het schoolplein te planten, vragen zij alle bedrijven een parkeerplek op te heffen en op die plek een boom te planten, roepen zij alle inwoners op een boom bij te planten in de eigen tuin en vragen zij boeren om extra bosschages (geriefbosjes) aan te leggen, net als vroeger. ,,We hopen burgers, overheid en het bedrijfsleven in beweging te krijgen”, aldus De Vries.

