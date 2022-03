40 Oekraïense vluchtelingen naar Reeuwijkse Poort: wie heeft er ledikantjes en andere spullen voor ze?

,,Het gemeentebestuur vindt het van belang dat wij actief bijdragen aan deze noodzakelijke opvang. Wij kunnen hulp uit de samenleving goed gebruiken. De gemeente coördineert, zodat duidelijk is welke hulp en wanneer nodig is", laat burgemeester Erik van Heijningen weten.

Donaties

Inwoners kunnen komende vrijdag en zaterdag (18 en 19 maart), tussen 10.00 en 17.00 uur spullen doneren voor de vluchtelingen. Inleveren kan bij de voormalige brandweerkazerne aan de Portugalweg in Bodegraven, naast het afvalbrengstation. Er is vooral behoefte aan ledikantjes met bijbehorende matrassen en linnengoed, kasten, servies, bestek, tafels, stoelen, honden- en kattenbenches, persoonlijke hygiënematerialen, dames- en kinderkleding, speelgoed, knutselspullen, leesvoer in het Russisch en Oekraïens en nieuwe hand- en theedoeken en washandjes.