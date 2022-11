6242 tegels eruit, groen erin: deze gemeente is kampioen tegelwippen van het Groene Hart

Met gemiddeld 179 gewipte tegels per duizend inwoners behaalde Bodegraven-Reeuwijk de 29ste plaats in de categorie kleine gemeentes. Hieronder vallen alle gemeentes met minder dan 50 duizend inwoners.

In deze categorie deden ook Oudewater (959 tegels en 93 per duizend inwoners) en De Ronde Venen (1758 tegels en 39 per duizend inwoners) mee. Montfoort is de hekkensluiter van de deelnemende gemeentes in het Groene Hart. Daar werden slechts 43 tegels gewipt afgelopen jaar. Dat komt neer op 3 tegels per duizend inwoners.