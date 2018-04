8 jaar cel voor de man die schoonvader wurgde met een hondenriem

De schoonvader van R. was ‘persona non grata’ in het huis van de familie in Bodegraven. Op 16 juni 2017 stond hij onverwacht ineens in de gang. De verdachte en zijn schoonvader raakten in de keuken in gesprek. Ze hadden volgens verdachte geen ruzie. Hij wilde de man na enige tijd wel zijn huis uit werken, om de honden uit te kunnen laten. Een denigrerende opmerking over zijn vrouw was voor de verdachte de druppel. De hondenriem die hij al gepakt had, zwaaide hij om de nek van zijn schoonvader.