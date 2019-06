A12 bij Nieuwerbrug afgesloten door brandende hooibalen

Galloway-koe die in sloot leek te bevallen, ziet kalfje dood geboren worden

19:22 Het kalfje uit Alphen, wiens moeder het een goed idee leek om in het water te bevallen, is dood geboren. Gistermiddag werd een Galloway-koe plots in de sloot bij het Heempark aangetroffen door omwonenden tijdens haar bevalling. Daardoor was het lange tijd onduidelijk of het dier een kalfje gebaard had.